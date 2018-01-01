Во Львове разъяренные пассажиры заблокировали движение электрички: видео

Люди жаловались, что четыре вагона переполнены, а пассажирам не хватает места.

Во Львове пассажиры заблокировали электричку Facebook/Варта-1

В пятницу вечером, 27 апреля, во Львове на железнодорожной станции "Скнилов" около 200 разъяренных пассажиров вышли из электрички сообщением Львов-Мукачево и заблокировали ее движение.

Люди жаловались, что четыре вагона переполнены, пассажирам не хватает места, поэтому требовали добавить вагонов в поезда.

"Это капец!!! Электричка на 17:50 Львов-Мукачево. 4 вагона. В пятницу! Окна не открыть, людям негде просто стать, не то что сесть, это ведро-электричка еще и запоздало", — написала в группе "Варта 1" в Facebook пользовательница София Калмыкова.

На место блокирования выехала полиция. Об этом сообщает "Варта 1" в Facebook.

Блокирование продолжалось более полутора часов. В 20:40 людям пообещали, что к поезду добавят еще два вагона. Движение по железнодорожным путям уже возобновлено.

Напомним, ранее в Сети показали фото ужасной электрички на Харьковщине.

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