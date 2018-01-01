Во Львове учительница из-за поздравления Гитлеру в соцсети лишилась работы

Фейсбучный пост дорого обошелся педагогу.

Марьяна Батюк Radiosvoboda.org

Во Львове учительницу истории школы №100 и депутата горсовета от партии "Свобода" Марьяну Батюк, на странице которой в соцсети Facebook было о публиковано поздравление с днем рождения нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Соответствующее сообщение во вторник, 25 апреля, было опубликовано на официальном интернет-портале львовской мэрии.

По информации чиновников, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть факт публикации, учительнице два раза предлагали дать доступ к архиву своего аккаунта в соцсети Facebook, однако та категорически отказалась.

"Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин - это преступники, на руках, которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает - ей не место среди детей", - заявил львовский мэр Андрей Садовый.

Напомним, ранее педагога уличили во лжи в связи с этим инцидентом коллеги.

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