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Во Львове за вандализм на Кладбище орлят поляк заплатит 85 гривен

Сегодня, 21:29

Суд признал мужчину виновным в совершении мелкого хулиганства.

 

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Группа вандалов повредила щиты на мемориале Фото: Zaxid.net
Во Львове суд обязал жителя Польши оплатить 85 грн штрафа за повреждение щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений в пределах Лычаковского кладбища.

По информации горсовета Львова, на состоявшемся 29 июля судебном заседании гражданина Польши признали виновным в мелком хулиганстве.

На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Польши во Львове. Обвиняемого также обязали уплатить 40 гривен судебного сбора.

Напомним, во Львове на территории польских военных захоронений под названием "Мемориал орлят" группа парней попыталась повредить деревянные щиты вокруг скульптур львов.

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Теги:  
Львов, кладбище орлят, поляк, хулиганство, штраф
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