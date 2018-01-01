Во Львовской области обезглавили бронзовый памятник Тарасу Шевченко, фото

Голова постамента правоохранителями найдена не была.

Памятник Тарасу Шевченко в Стрые остался без головы. Фото: Игорь Зинкевич/Facebook

В парке города Стрый Львовской области в ночь на 11 февраля неизвестные украли голову статуи Тараса Шевченко.

Правоохранительные органы провели розыскные мероприятия, однако отбитая часть памятника не была найдена, сообщает ZAXID.NET.

Жители населенного пункта собрались около памятника, чтобы выразить недовольство действиями полиции. Они высказали намерение написать коллективное обращение к местной власти и представителям правоохранительных органов.

Вандализм в отношении данного постамента случается уже не впервые. В декабре 2017 года с тыльной части памятника Тарасу Шевченко было содрано бронзовое покрытие, которое нанесли на бетонную статую в 1958 году. Тогда правонарушение было квалифицировано, как кража метала.

Фото: Игорь Зинкевич/Facebook

Напомним, ранее в Черкасской области в центре города Смела неизвестные залили желтой краской крест Героям Небесной Сотни.