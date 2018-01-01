Во время погрома на рынке "Лесной" вся полиция защищала магазин Roshen - соцсети

На кадрах видно, как около 30 правоохранителей защищают кондитерский магазин.

Во время погрома на рынке "Лесной" полицейские защищали находящийся рядом магазин "Рошен", принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Александр Волков.

"Сначала думал, что это шутка, но после появления видео оказалось, что не шутка. Во время погрома на рынке "Лесной" вся полиция защищала находящийся рядом магазин Roshen", - написал Волков, приложив к посту видеозапись.

Напомним, в воскресенье, 27 мая результате столкновений на киевском рынке у метро "Лесная" трое правоохранителей получили травмы, десятерых участников потасовки задержали и доставили в Деснянское управление полиции.

Причиной акции, в ходе которой громили киоски и ломали ролеты, стал инцидент, произошедший 25 мая, в котором 25 мая гражданин Грузии сломал нос военному пенсионеру, вступившемуся за женщину, которую оскорбляли грузинские продавцы.

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