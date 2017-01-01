Во время охоты на Сумщине застрелили заместителя главы райадминистрации

Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай.

Во время охоты застрелили замглавы РГА

В воскресенье, 28 января, в Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.

Сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек, поступил на линию "102" от бригады "скорой помощи" сегодня в 10.38, рассказала начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова.

"Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель председателя местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты", — отметила Биганова.

Об окончательной квалификации происшествия в полиции обещают сообщить позже.

Напомним, на Закарпатье во время браконьерства депутат застрелил майора полиции.