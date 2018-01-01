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Во время пикета у дома Порошенко титушки напали на протестующих. Полиция бездействовала: видео

Сегодня, 23:07

Сторонники Саакашвили совершили автопробег в поселок Козин под Киевом.

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Титушки пытались спровоцировать масштабную драку у дома Порошенко Скриншот из видео
Активисты "Руха новых сил" 18 марта осуществили марш за импичмент к дому президента Петра Порошенко.

В рамках акции "Грохот народного гнева" активисты били в бочки, скандировали "Позор!", "Отставка!". Видеоотчет об автопробеге в Козин сторонники Саакашвили опубликовали в Facebook.

Участники протеста требовали отставки президента, создания антикоррупционного суда, отмены депутатской неприкосновенности и реформирования избирательной системы.

На улицах населенного пункта и возле дома Порошенко были сотрудники полиции. Рядом с ними, заявляют митингующие, участников автопробега ждала группа молодых людей спортивной внешности. Так называемые титушки пытались завязать драку: толкали, загораживали проход, не пускали людей к дому президента.

Один из протестующих получил телесные повреждения в связи с нападением титушек. За происходящим наблюдали стражи порядка, однако бездействовали.

Напомним, ранее при сносе конструкций после марша за импичмент Порошенко один активист попал под удар железной трубы. Ему пришлось перебинтовывать голову.
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Михеил Саакашвили, Петр Порошенко, титушки, протест, автопробег, нападение, полиция, акция
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