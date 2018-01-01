Военные назвали недостатки миномета "Молот"

Нарекания коснулись множества узлов миномета.

В Вооруженных силах Украины выразили ряд претензий к качеству изготовления печально известного миномета "Молот".

Как сообщает УНИАН, , об этом на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил бывший заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Александр Самарский.

"Миномет может перевозиться как скрыто, так и буксиром за автомобилем. За 3-4 таких буксировки лопались швы на колесной базе. Однако эти проблемы со временем начали устранять. Такие же проблемы были и с опорной плитой миномета, эти плиты нам заменяли. То, что говорилось о проблемах с механизмом заряжания, так эти механизмы более нежные, чем на миномете "Сани", и нуждаются в большем уходе. Действительно, если кулачки в механизме двойной зарядки не смазать и не почистить, то они заедают и не разводятся", - сказал он.

Военные указывали и на другие недостатки - например, на недостаточно надежный механизм предотвращения двойного заряжания; также не понравились военным прицелы на минометах.

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Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили об определении точной причины взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне 6 июля - причиной инцидента названо двойное заряжание миномета боеприпасов, то есть, человеческий фактор.

Как ранее сообщалось, трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.

Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

Волонтер назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненском полигоне.

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