Военный эксперт назвал главную задачу Кремля по Украине

РФ может ударить по промышленности двух украинских городов, отметил аналитик.

Главная задача Кремля — установить полный контроль над Азовским морем, считает военный эксперт Корреспондент

Сейчас главная задача Кремля заключается в том, чтобы установить полный контроль над Азовским морем , полностью контролировать навигацию Украины, периодические задержания украинских судов — это стратегия Российской Федерации по установления полного контроля над морем.

РФ может нанести удар по промышленности Мариуполя и Бердянска, рассказал заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Михаил Самусь "Апострофу".

"… главная задача для России сейчас — установить полный контроль над Азовским морем, чтобы полностью контролировать навигацию Украины", — отметил собеседник.

По его словам, "имеется в виду коммуникация Украины для портов Мариуполя и Бердянска, потому что они, предприятия этих городов очень сильно зависят от Азовского моря и выхода в Керченский пролив". "Именно это является задачей Кремля. Россия может нанести удар по промышленности этих городов", — добавил Самусь.

Ранее глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам Крыма, главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко во время чата на "Главреде" говорил, что в Азовском море РФ преследует несколько целей, первая, которая уже осуществляется — блокирование портов Бердянска и Мариуполя.

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