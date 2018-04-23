Военный эксперт объяснил, какой способ вернуть Донбасс является единственным для Украины

Сунгуровский полностью исключает военный путь освобождения Донбасса.

Обстрелы на Донбассе не прекращаются.

Без введения миротворческой миссии ООН на оккупированные территории Донбасса Украина не сможет вернуть регион под свой контроль.

Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишет "Апостроф".

"Конечно, в полной мере Украина сейчас не может вести на оккупированных территориях свою политику, поскольку мы не обладаем суверенитетом на этой территории – он нарушен. Почему и нужна миротворческая миссия. Многие эксперты говорили, что эта миротворческая миссия – это сдача интересов Украины. А я считаю, что, кроме как через миротворческую миссию, Украина там вообще никак появиться не может", – заявил эксперт.

При этом он полностью исключает военный путь освобождения Донбасса, который приведет к большим потерям и международному давлению на Украину.

Сунгуровский также уверен, что подготовка к началу миротворческой миссии должна проводиться уже сейчас. "Мы не получим всего сразу, и к этому нужно готовиться. Нужно готовить какие-то позиции для отступления и запасные варианты для компромиссов. Готовить какие-то позиции для того, чтобы выбить козыри из рук наших оппонентов. На самом деле, должна быть разумная и очень умная наступательная позиция. Без своей стратегии мы ничего не добьемся", – резюмировал эксперт.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на Донбассе не будет традиционной миротворческой операции через систему Организации Объединенных наций.

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