Военный эксперт рассказал, как избежать дальнейших катастроф с "Молотом"

Также эксперт отметил, что если бы во время учений в Ровно минометы не стояли бы на расстоянии в 50 метров друг от друга, а были дальше, а также если бы батарея стреляла по очереди, а не залпом - последствия были бы другими.

Эксперт считает, что "Молот" дважды зарядили

Украинские минометы "Молот" имеют мрачную репутацию в Вооруженных силах Украины - разрывы стволов минометов во время стрельб отправили в места вечной охоты не менее десяти украинских военнослужащих, счет же искалеченных идет на десятки. Можно ли как-то предотвратить такие же катастрофы в дальнейшем - рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Как передает "Апостроф", военный эксперт отметил, что одной из причиной взрыв может являться "двойное заряжание" - номер расчета по каким-то причинам положил в миномет вторую мину. Подобные ошибки нередки среди минометчиков и провоцируются напряженностью на поле боя, игнорированием уставных требований и норм безопасности, слабой обученностью или, наоборот, чрезмерной уверенностью в своих силах и навыках, а еще огромной скорострельностью миномета.

Бороться с этим можно и нужно - прежде всего, хорошо помогут разработанные еще во время Второй мировой рекоменации минометчикам. Кроме того, нужно заставить командиров более серьезно относиться к безопасности при стрельбе - разряжать миномет, если не ведется огонь, разряжать миномет во время длительных перерывов между стрельбой и т.д.

Также, считает эксперт, Министерству обороны и/или ГК "Укроборонпром" стоит объявить конкурс на создание устройства с предохранителем от двойного заряжания, которое наверняка предупредит военного, что внутри уже есть мина.

"Или что она не вышла оттуда из-за осечки. Как именно - не знаю. Гудком, Северным сиянием или воздушным шариком – но решение должно быть простым, гениальным и работающим. За гениальное решение, думаю, стоит и заплатить", - подчеркнул Згурец.

Также эксперт отметил, что если бы во время учений в Ровно минометы не стояли бы на расстоянии в 50 метров друг от друга, а были дальше, а также если бы батарея стреляла по очереди, а не залпом - последствия были бы другими.

"Человек и оружие абсолютно безопасны только по отдельности. Но так не будет никогда. Поэтому в армии нужно стимулировать профессионализм, повышать выучку, начать-таки ценить жизнь - и свою, и других. Системная работа над ошибками просто необходима. И она масштабнее, чем вопрос возможностей конкретного образца вооружения или боеприпаса. Это как раз самое простое", - подытожил военный эксперт.

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Как ранее сообщалось, трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.

Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

Волонтер назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненском полигоне.

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