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Военный эксперт рассказал о единственном пути к миру на Донбассе

Сегодня, 07:00

Введение миротворцев является пока бесперспективным проектом, полагает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Последствия боев на Донбассе, разрушения
Военный эксперт считает, что единственный путь к миру на Донбассе — позволить воинам на передовой оперативно реагировать на действия противника Reuters
Единственный путь к миру на Донбассе — позволить защитникам Украины на передовой оперативно реагировать на любые шаги пророссийских боевиков, но для этого нужно не только решение, но и новейшее оружие.

Веры в любые перемирия на востоке нашей страны нет, рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт, писатель Валентин Бадрак во время чата на "Главреде".

"Введение миротворцев — проект позитивный, но пока бесперспективный. Этого не будет до прекращения огня с российской стороны", — считает собеседник.

Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд говорил, что президент РФ Владимир Путин с удовольствием отдал бы захваченную часть Донбасса, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого.

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Теги:  
Донбасс, мир, миротворцы, Валентин Бадрак
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