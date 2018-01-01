Военный эксперт рассказал о единственном пути к миру на Донбассе

Введение миротворцев является пока бесперспективным проектом, полагает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Военный эксперт считает, что единственный путь к миру на Донбассе — позволить воинам на передовой оперативно реагировать на действия противника Reuters

Единственный путь к миру на Донбассе — позволить защитникам Украины на передовой оперативно реагировать на любые шаги пророссийских боевиков, но для этого нужно не только решение, но и новейшее оружие.

Веры в любые перемирия на востоке нашей страны нет, рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт, писатель Валентин Бадрак во время чата на "Главреде".

"Введение миротворцев — проект позитивный, но пока бесперспективный. Этого не будет до прекращения огня с российской стороны", — считает собеседник.

Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд говорил, что президент РФ Владимир Путин с удовольствием отдал бы захваченную часть Донбасса, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого.

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