Военный эксперт рассказал, при каких условиях Путин развяжет полноценную войну против Украины

По мнению специалиста, для полномасштабной военной агрессии Кремлю понадобятся серьезнейшие основания.

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Украине и ее вооруженным силам во чтобы то ни стало нужно демонстрировал силу и не показывать россиянам свои слабости − иначе в Кремле могут решиться начать полномасштабную войну.

С таким заявлением выступил военный эксперт, бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, сообщает портал "Апостроф".

По его информации, россияне в последнее время заметно нарастили группировку своих войск, дислоцированных в непосредственной близи от границы Украины.

"Они ежегодно проводят учения. Каждый раз в них задействована большая группировка войск, близка к тому, чтобы начать широкомасштабную операцию. Например, 2017 год они использовали для того, чтобы завести войска в Беларусь и усилить наступательные группировки за счет строительства совместной противовоздушной обороны с белорусами. В Крыму они сформировали ударную группировку и провели слаживание путем проведения учений. То есть они сладили эти войска и доставили туда все самое современное вооружение, которое есть в России сегодня - в воздушном, сухопутном и морском компонентах", – сказал Романенко.

Как считает эксперт, что, вплоть до осеннего периода в нынешнем году крупного обостроения боевых действий на Донбассе не будет.

"Что же заставит Путина пойти на новую полномасштабную войну? Восприятие того, что чем дальше, тем хуже ситуация для них с Украиной. И если Путин увидит, что внутри страны будет какое-то послабление, то он обязательно захочет использовать это В таком случае он попытается захватить южные регионы нашей страны, в которых, как он думает, ждут "Новороссию". Мы же должны быть сильными и не давать россиянам примеры своей слабости", – подытожил Романенко.

Напомним, ранее генерал Романенко объяснил, зачем Путин стянул танки на линию фронта.

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