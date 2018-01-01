Военный партнер России. В МИД исключили возможность размещения белорусских миротворцев на Донбассе

В ведомстве отметили, что Беларусь входит в состав военно-политического блока во главе с РФ.

В МИД напомнили, что Беларусь состоит в военно-политическом блоке с Россией Фото: www.un.org

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что Беларусь не сможет разместить свой миротворческий контингент в зоне военного конфликта на востоке Украины, поскольку эта страна является членом "Организации Договора о коллективной безопасности"– военно-политического блока, возглавляемого Россией.

В эфире 5 канала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль подчеркнула, что, по ее информации, Беларусь из данного союза не выходила.

"Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы страны ОДКБ также не участвовали в миссии", – подчеркнула Зеркаль.

Замглавы МИД также отметила, что Украина и западные партнеры не собираются играть по правилам, которые пытается навязать Кремль.

"Они постоянно пытаются продвигать идею, что мы должны вести все диалоги с группировками "ЛНР" и "ДНР". Понятно, что "ЛНР" и "ДНР" не является стороной конфликта. Это понятно не только нам, а всем нашим западным партнерам", –заявила Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина настаивает на поэтапном размещении миротворческого контингента, начиная с неконтролируемого участка российско-украинской границы.

"Сейчас я думаю, самое главное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время", – добавила она.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе. Он подчеркнул, что если бы Беларуси поручили реализовать миротворческую миссию в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая субъективную позицию.