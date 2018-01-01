Волонтер назвал минусы введения миротворцев на Донбасс

Не уверен, что миротворческие силы зайдут на восток нашей страны, отметил Гай.

Миротворцы на Донбассе не являются панацеей, считает Мирослав Гай Главред

Волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай считает, что минусом введение миротворческих сил на Донбасс может быть неготовность украинского общества к примирению с коллаборационистами.

После появления миротворцев на востоке Украины в политикуме страны может появиться еще больше пророссийских сил, рассказал активист на чате в "Главреде".

"Ведь, согласно с Минского соглашениями, после того, как контроль над границами получит украинская сторона, мы будем вынуждены проводить выборы на уже подконтрольной нам территории, в которые однозначно вмешается РФ через аффилированных с ней пророссийских олигархов", — отметил собеседник.

Также "мы должны будем провести амнистию, под которую попадет большое количество врагов украинского народа". "Все это очень непопулярные решения в обществе, к которым я не уверен, что оно готово", — добавил экс-боец спецоперации.

"Плюс, после возвращения контроля над территориями, нам нужно будет их восстанавливать, что повлечет просто огромные ресурсы, даже при помощи международного сообщества", — подчеркнул Гай.

По его словам, население захваченной части Донбасса, "как показала практика, готово воспринимать даже инопланетян, только бы воцарился мир". "Они воспримут любого, кто обеспечит им мир, даст рабочее место и нормальную зарплату, и пенсию", — заявил волонтер.

Активист сказал, что миротворцы на Донбассе не являются панацеей. "Просто надо понимать, что все мировое сообщество сейчас ищет пути решения этой проблемы — первой войны на европейском континенте в XXI веке. И все ищут такой метод, чтобы не началась еще большая война. И чтобы он был законный, в рамках международного права", — объяснил волонтер.

Бывший боец отметил, что, "к сожалению, таких механизмов не очень много". "Не уверен, что миротворцы туда зайдут, поскольку это будет возможно только в случае, если оттуда выйдет Россия", — отметил он.

"И даже если бы Россия хотела вывезти оттуда сотни танков, которые она туда загнала, я не уверен, что Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) позволит создать ситуацию, когда на деоккупированный Донбасс прибудут международные следователи, расследовать преступления России против человечества. Это очень невыгодна ситуация для Путина, смертельно", — утверждает собеседник.

Ранее Мирослав Гай говорил "Главреду", что главная цель России — оставить Украину под своим контролем, Донбасс является инструментом для страны-агрессора, способом дестабилизации ситуации внутри нашего государства.