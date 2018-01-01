Волонтер назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненском полигоне

Активист заявил, что для более глубокого анализа нужно проанализировать больше фотографий с места событий.

Миномет "Молот" полностью разорвало в результате взрыва УНИАН

Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега считает, что миномет "Молот" взорвался во время военных учений на Ровненском полигоне, с большой долей вероятности, из-за человеческого фактора.

"Я видел только одно. На нем основа миномета, и видно, что его разорвало. Если в миномете разрывает большую часть или весь ствол, это ошибка людей, двойное заряжание. То есть на одну мину положили другую, и они сдетонировали. Если разрывает только низ миномета, – это означает, что это недостаток, собственно, самого ствола миномета, плохой металл, и он просто не выдержал выстрела", - сказал он в комментарии 24 каналу.

Как ранее сообщалось, трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.

Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль ошибся, говоря о четырех жертвах взрыва на военном полигоне в Ровенской области.

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