Волонтер рассказал о новых потерях боевиков на Светлодарской дуге

Сепаратисты собрались организовать новую позицию в районе высоты 308.

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В зоне АТО на Донбассе, в районе Светлодарской дуги , боевики попытались занять новую позицию однако понесли потери и были отброшены.

Сепаратисты собрались организовать новую позицию в районе высоты 308, с которой потом могли вести обстрелы украинских войск, сообщил на своей Facebook странице волонтер Юрий Мысягин.

"Не сложилось. У наших наблюдателей, от глаз которых не могло укрыться такое желание противника, сразу пропала украинская дружелюбность и они передали "Третьей силе" координаты замеченного сепарского "КАМАЗа" и человек 15 стоявших возле него строителей "русского мира" на Донбассе", — пишет волонтер.

По информации Мысягина, не хватило 15 метров, чтобы накрыть группу боевиков полностью. Однако, потери у них все равно были: двое погибших и трое раненых, а также полностью изрешеченный осколками грузовик.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, как под Попасной бойцы ВСУ взяли под контроль село.