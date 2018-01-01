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Волонтер рассказал о первом дне операции Объединенных сил на Донбассе: "пароль прокатил"

Сегодня, 07:48

На востоке нашей страны после завершения АТО пока ничего не изменилось, отметил активист.

Последствия боев на Донбассе, разрушения
На Донбассе после начала операции Объединенных сил ничего не изменилось, сообщил волонтер Reuters
В первый день операции Объединенных сил на Донбассе, которая стартовала после завершения антитеррористической операции, в двух секторах все было, "как обычно".

Пока ничего не изменилось, написал волонтер Роман Доник, который ездил по части востока нашей страны в бусике на харьковских номерах, написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, "где-то стандартные проверки документов, заглядывание в салон, где-то пароль прокатил".

"Где-то вызывали на связь тех, к кому приехали. Все, как всегда. Пока ничего не изменилось", — отмечается в сообщении.

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На Донбассе после начала операции Объединенных сил ничего не изменилось, сообщил волонтер Скриншот с facebook.com/skitalec

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Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко объявил, что вместо антитеррористической операции, которая началась в апреле 2014 года, на Донбассе стартовала операция Объединенных сил. По его словам, АТО выполнила свои задачи.

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Теги:  
операция Объединенных сил, ООС, Донбасс, Роман Доник
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