Волонтер рассказал об очень важной проблеме украинской армии

В нашей стране есть определенные вопросы с комплектующими к старой советской технике, отметил Гай.

ВСУ нужны современные инструменты ведения войны, полагает Мирослав Гай Главред

Волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай заявил, что в Вооруженных Силах Украины много проблем, очень важная — обновление парка транспорта для медицинской эвакуации.

Понемногу парки боевой техники пополняются боевыми образцами, рассказал активист на чате в "Главреде".

"Это и новые БТРы. Сейчас мощно ремонтируются и модернизируются старые образцы танков, которые есть в Украине в большом количестве, вопрос только в том, чтобы поставить их в строй", — отметил собеседник.

По его словам, украинская армия нуждается в собственном патронном заводе и современных инструментах ведения войны. "… снайперские комплексы, контрбатарейные радары мы уже получаем благодаря нашим иностранным друзьям. Есть определенные вопросы с комплектующими к старой советской технике, так как многое мы закупали в России. Но сейчас эта проблема решается", — добавил экс-боец.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец назвал самым слабым местом ВСУ то, что они руководствуются воинскими статутами, разработанными по кальке уставов советской армии.