Вооруженная толпа захватила одесское предприятие

По данным СМИ, мужчины прибыли из Ровно.

Вооруженная группа из 20 мужчин в камуфляже захватила здание частного предприятия "Бетон-Одесса" в Одессе.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.

"В Хмельницкий отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Боровского, 31 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами, похожими на оружие, захватили предприятие ЧП Бетон-Одесса. На месте работают бойцы спецподразделения и Хмельницкого ОП", - написал Головин.

Как сообщает "Думская", полиция задержала 21 человека. По данным издания, мужчины прибыли Ровно. "Заказал рейдерский захват некий народный депутат. Кроме оружия, у задержанных изъяли наркотики", - пишет "Думская".

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, произошедшей в Одессе в ночь на субботу, 28 июля, один человек погиб.

"Поздняя ночь, Одесса, улица Паустовского, разборка среди "горячих парней",стрельба, по итогу один труп. Молниеносная реакция опера и патрульных-стрелок задержан!!! И опять... криминальный "турист" из окружения недавнего задержанного гражданина "с", ствол в трусах, в голове лихие 90-е, а в крови судя по всему лошадиная доза алкоголя. Пора в тюрьму....", - сообщил Дмитрий Головин.

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