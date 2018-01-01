Вооруженные молотами украинцы напали на "обменник" в Польше

Ближайшие три месяца мужчины проведут под стражей.

Работники Надбужанского отдела пограничной службы задержали двоих граждан Украины, которые, используя тяжелые молоты, напали на пункт обмена валюты в городе Жары Любуского воеводства Польши

Как сообщает "Польское радио", ближайшие три месяца украинцы проведут под стражей. Им грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы.

Нападение произошло в ночь с 16 на 17 июля. Мужчины в масках проникли в помещение, разбили молотами стекло, отгораживающее кассира от клиентов, и украли деньги. Злоумышленников задержали на границе между Польшей и Украиной.

Правоохранители выясняют, могут ли задержанные иметь отношение к подобным нападениям на территории страны.

Несколько дней назад в поселке Щурово Донецкой области охранник пансионата после словесного конфликта с отдыхающими бросил в их сторону самодельную гранату. В результате взрыва двое человек получили ранения.

"Правоохранители установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался житель Лимана 1962 года рождения, который работал охранником в одном из соседних пансионатов. Причиной послужил конфликт между ним и отдыхающим. Оскорбленный подозреваемый вернулся домой, взял самодельную "ручную гранату" (заряд от гранатомета с приложенным жаром) и вернулся, чтобы отомстить", - рассказали в полиции.

В эпицентре взрыва оказались шестеро человек, но большинство из них не пострадали - ранения получили мужчина и женщина, которую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

Ранее сообщалось, что Польша отказалась от строительства забора на границе с Украиной и Беларусью для предотвращения миграции диких кабанов.

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