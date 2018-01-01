Вооруженные силы Украины вошли в ТОП-10 сильнейших армий Европы — Порошенко

Украинская армия — самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО.

ВСУ вошли в ТОП-10 сильнейших армий Европы Comments.UA

Вооруженные силы Украины оказались на восьмом месте в рейтинге самых эффективных армий Европы.

"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия — самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!", — написал президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина поднялась на 29 место из 136 в рейтинге лучших армий мира, составленном международной компанией Global Firepower.

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