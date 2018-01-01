Вооруженный контрактник ВСУ ограбил женщину на 400 гривен

По данным полиции, нападавший поехал в военную часть в районе Садгоры.

В Черновцах вооруженный пистолетом контрактник Вооруженных сил Украины отобрал у женщины 400 гривен.

Как сообщает пресс-служба полиции в Черновицкой области, нападение произошло возле остановки общественного транспорта на улице Главной.

Полиция выяснила, что к 20-летней девушке посреди улицы сзади подошел мужчина и, приложив ей к спине пистолет, вытащил из сумочки 400 гривен. После злоумышленник направился к центральному автовокзалу и на такси уехал в неизвестном направлении.

По данным полиции, нападавший поехал в военную часть в районе Садгоры. Вскоре правоохранители установили личность нарушителя - 21-летний уроженец Глубокского района, который по контракту проходит военную службу в ВСУ.

Мужчина признался полицейским в содеянном и добровольно сдал пистолет и отобранные у потерпевшей деньги. По факту нападения следователи открыто уголовное дело по статье 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве двое мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, принялись крушить чужие автомобили, после чего набросились с кулаками на полицию. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 4 июня, на ул. Кирилловская в Подольском районе. "Биба и Боба" набросились на патрульных полицейских с кулаками. Компания из двух мужчин немного перебрала с алкоголем и начала трощить припаркованные во дворе автомобили. Как только к нетрезвым дебоширам приблизилась полиция, мужчины решили показать свои умения "пьяного кунг-фу" на правоохранителях", - сообщал "Киев Оперативный".

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