"Вопрос о строительстве пирамид снят". В Сети высмеяли странный ценник на фрукты в оккупированном Луганске

Различные казусы и нелепицы, случающиеся на территории, контролируемой боевиками "ЛНР" продолжают оставаться хорошей мишенью для остром и глума.

Интернет-пользователи немало повеселились, увидев фотографию ценника на фрукты в одном из магазинов оккупированного боевиками "ЛНР" Луганска.

Снимок был опубликован в сообществе "ЛНР (Колывано-Бджолария)" в сервисе микроблогов Twitter.

На ценнике с товаром, который прямо подписан "Апельсины Египет", также красуется надпись "сделано в "ЛНР"".

Интернет-пользователи, комментируя такой казус сотрудников магазина, не жалели иронии и сарказма. "Египетские терриконы знаете? Тоже Луганск", "Вопрос о том, кто построил пирамиды, снят", "Садовники Египта попросили помощь у "экспертов ЛНР" в выращивании апельсинов", "Вопрос о том, кто построил пирамиды, снят", "После изнурительного плаванья Каир и его окресности прибились к родной гавани. Теперь шармальшейховский район "ЛНР" готов раскрыть свои зеленые ворота санаториев для товарищей отдыхающих", - написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ЛНР" местные жители разоружили пьяных боевиков, угрожавших оружием.

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