"Воспитание" топором. В Запорожье офицер отдубасил солдата из-за незнания истории Украины

В казарме воинской части лейтенант потребовал от дежурного солдата дать ответы на вопросы по истории Украины.

В Запорожье солдат пострадал от произвола офицера facebook.com

Вопиющий инцидент произошел в воинской части №3026 Запорожья , где офицер избил топором солдата.

В казарме воинской части лейтенант потребовал от дежурного солдата дать ответы на вопросы по истории Украины. Когда солдат отвечал неправильно, лейтенант вывернул ему руку и начал наносить удары тыльной стороной топора по плечу, пишет местное издание gazeta.zp.ua.

Отмечается, что избитый солдат обратился в правоохранительные органы, а дело было передано в суд. В конце концов суд признал лейтенанта виновным и назначил ему штраф в 6,8 тысяч гривень.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье водитель маршрутки поскандалил из-за льгот бойца АТО.

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