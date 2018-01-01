Воспитательница из психбольницы. В Винницкой области работницу детсада обвинили в издевательствах

Воспитательница наказывала детей за то, что они не могли заснуть в тихий час.
Воспитательница наказывала детей за то, что они не могли заснуть в тихий час, заставляя их убирать садик. Родители также отмечают, что детей связывали, говорится в сюжете ТСН.
"Здесь все боятся за своих детей. Ну, человек действительно неадекватный, лежал в психиатрической больнице", — утверждает отец Максим Савро.
В Козятинском управлении образования провели служебное расследование и решили привлечь воспитательницу к дисциплинарной ответственности.
Ранее воспитательницу уже увольняли, но суд постановил восстановить ее в должности. Воспитательница действительно проходила стационарное лечение в психиатрической больнице.
Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине персонал детсада устроил застолье во время тихого часа.
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