Воспитательница из психбольницы. В Винницкой области работницу детсада обвинили в издевательствах

Воспитательница наказывала детей за то, что они не могли заснуть в тихий час.

Воспитательницу детсада обвинили в издевательствах mchildren.ru

В Козятине Винницкой области разгорелся скандал в детсаде "Теремок" из-за методов работы воспитательницы, которыми остались недовольны родители детей.

Воспитательница наказывала детей за то, что они не могли заснуть в тихий час, заставляя их убирать садик. Родители также отмечают, что детей связывали, говорится в сюжете ТСН.

"Здесь все боятся за своих детей. Ну, человек действительно неадекватный, лежал в психиатрической больнице", — утверждает отец Максим Савро.

В Козятинском управлении образования провели служебное расследование и решили привлечь воспитательницу к дисциплинарной ответственности.

Ранее воспитательницу уже увольняли, но суд постановил восстановить ее в должности. Воспитательница действительно проходила стационарное лечение в психиатрической больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине персонал детсада устроил застолье во время тихого часа.

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