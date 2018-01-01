"Войска без головы — это капец". Хорват-доброволец АТО рассказал о проблеме армии Украины

Человеку, привыкшему воровать со склада, не нужна система НАТО, отметил воин.

В армии Украины есть кадры еще с времен СССР, отметил доброволец АТО gs.sloboda.net

Хорват-доброволец АТО на Донбассе Денис Шелер считает, что в Вооруженных Силах Украины есть проблема при переходе на стандарты НАТО , поскольку в армии старые кадры — еще с времен СССР.

Войска без головы — "это капец", рассказал боец "Обозревателю".

"Старые генералы, старые кадры еще с времен СССР. Они удерживают свои позиции и дальше...", — отметил собеседник.

По его словам, "в этом и проблемы перехода на стандарты НАТО". "Человек, привыкший воровать со склада, зачем ему НАТОвские стандарты, где за каждую ручку нужно отвечать. Ему не нужна система НАТО", — добавил воин.

Ранее волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай говорил, что в ВСУ много проблем, очень важная — обновление парка транспорта для медицинской эвакуации.