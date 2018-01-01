Возглавивший аэропорт Николаева герой АТО Волошин застрелился - СМИ

Во время выстрела дома находилась вся его семья

Герой Украины Владислав Волошин выстрелил в себя из боевого пистолета, врачи не смогли его спасти.

В Николаеве 18 марта в своей квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний летчик-герой Владислав Волошин, который последние несколько месяцев руководил областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт".

Как сообщает издание НикВести, пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела дома находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела милиции.

По предварительным данным, выстрел был осуществлен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

Справка

Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени и Почетной грамотой Кабинета министров . В январе 2018 года он стал и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт".

Именно Владислава Волошина российские власти обвинили в атаке на малайзийский "Боинг" MH17, сбитый над Донбассом, ссылаясь на показания сбежавшего в Россию служащего украинской авиационной базы Евгения Агапова. Он был допрошен в Следственном комитете РФ при помощи полиграфа.

Сам Волошин опровергал версию Агапова: "Наши ракеты – с тепловой головкой самонаведения. То есть,если бы данная ракета и полетела в этот самолет ("Боинг" - "МК"), то она бы полетела конкретно в двигатель, а не в кабину самолета".

В январе 2017 года летчик уволился из ВСУ, а позже выложил в соцсетях пост, в котором нелестно отзывался о состоянии украинских ВВС.