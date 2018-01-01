Возле Одесской ЖД обнаружено пять тысяч снарядов времен ВМВ

Около путей пиротехники выявили не менее пяти тысяч неразорвавшихся снарядов.

Снаряды, судя по их виду, принадлежали малокалиберной артиллерии Железнодорожный инфопортал

Около двух станций Одесской железной дороги 23 июля обнаружили крайне опасный сюрприз - более пяти тысяч неразорвавшихся артиллерийских снарядов, лежавших там со времен Второй мировой войны.

Еще 17 июля пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Одесской области обнаружили почти пять тысяч боеприпасов рядом со станцией Сербка. Снаряды были найдены в 30 метрах от железнодорожных путей, их изъяли и уничтожили, сообщает Железнодорожный информационный портал.

В тот же день на станции Выгода при укладке тротуарной плитки на низкой пассажирской платформе тоже обнаружили артснаряды времен Второй мировой войны, лежавшие в четырех метрах от платформы. Опасную находку изъяли и ликвидировали.

Ранее в лондонском аэропорту нашли бомбу времен ВМВ.

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