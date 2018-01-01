Возле ресторана в центре Киева кавказцы устроили перестрелку - СМИ

Пострадавшего увезла "скорая".

на пересечении улиц Тверская и Васильковская

Киеве напроизошла перестрелка с участием кавказцев.

Как сообщает Страна.ua, инцидент произошел возле от ресторана "Долма".

Очевидцы происшествия сообщили о шести выстрелах. По их словам, кавказец несколько раз выстрелил в другого в упор, после чего попытался сбежать на авто. За ним бросилась в погоню группа мужчин кавказской внешности.

Пострадавшего увезла "скорая". На месте обнаружены шесть гильз.

Ранее сообщалось, что владелец одного из киевских ресторанов расстрелял троих посетителей из пистолета. Один из них скончался, двое доставлены в больницу. 60-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что во время возникшего конфликта гости заведения начали оскорблять его в присутствии дочери, которая работает в ресторане.

Владелец заведения задержан, свою вину он признал.

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