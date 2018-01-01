Возьмутся за интернет-пиратов и нелегальный Microsoft: что США требуют от Украины

Украина еще с 2011 года находится в так называемый доклад "Special 301 Report".

Чтобы покинуть, Украине необходимо выполнить три ключевых требования США.

"Это, прежде всего, борьба с пиратством, коллективное управление (правами интеллектуальной собственности — ред.) и легализация программного обеспечения Microsoft на уровне государственной власти", — цитирует Укринформ заместителя министра экономического развития и торговли Михаила Титарчука.

В так называемый доклад "Special 301 Report" (определяет страны со значительным уровнем интернет-пиратства и недостаточной защитой прав интеллектуальной собственности) Украина попала еще в 2011 году. Этот документ обновляется каждый год. На данный момент наша страна находится в нем во второй группе, то есть priority list.

По словам Титарчука, в США признают, что украинская сторона сделала много за последние годы, но надо еще приложить немало усилий. "Сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении о коллективном управлении правами интеллектуальной собственности — ред.), поскольку наш дедлайн в этом вопросе — до 26 апреля. Если мы не примем, то можем потерять ряд преференций. Это касается экспорта украинских товаров в США", — пояснил он.

После принятия этого закона, "Украина будет иметь шанс перейти в watch list, то есть в первую группу списка".

Чтобы нашу страну полностью исключили из этого доклада, необходимо легализовать программное обеспечение в госорганах власти, где 37% ПО продолжает оставаться пиратским.

"Для этого требуется финансирование. Мы начали переговоры с Microsoft, чтобы получить определенные преференции (на приобретение программного софта — ред.), поскольку мы не коммерческие структуры, а государственные органы, чтобы за 3-5 лет полностью пройти этот процесс", — пояснил чиновник.

Ранее в США популярную российскую соцсеть внесли в список крупнейших пиратских ресурсов. Большинство успешных соцсетей делают это так, чтобы не содействовать нарушению авторских прав.