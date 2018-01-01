"Возомнил себя "донецким Кадыровым". Журналист рассказал о вероятном преемнике Захарченко

Аналитик убежден, что сценарий "украинской Чечни" допускать нельзя.

Захарченко не вписывается в кремлевский формат так называемой "украинской Чечни" Фото: Оплот

Блогер и журналист Денис Казанский заявил, что слухи о возможном отстранении главаря "ДНР" Александра Захарченко имеют под собой веские основания.

"В мае был отстранен от кураторства над ЛДНР Сурков. А поскольку Захарченко является его ставленником, то ему тоже пророчат скорое падение", - написал он в Facebook.

По словам Казанского, преемниками Захарченко могут стать Пушилин, Ходаковский или Бобков. Наиболее скандальной кандидатурой является последний кандидат, поскольку именно с этого депутата-регионала, который стоял за пророссийскими наемниками, начался захват Донецка.

"Захарченко и Ташкент изначально действовали в Донецке как люди Бобкова и захватывали Донецкий горсовет по его приказу, так что Бобков может по праву считаться их крестным отцом", - добавил журналист.

Казанский подчеркнул, что Бобков охотно подхватил месседж Путина о сравнении Украины с Чечней. Журналист убежден, что экс-регионал видит себя "украинским Кадыровым" в самопровозглашенной "ДНР".

Денис Казанский/Facebook

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что главарем самопровозглашенной "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать кто-то другой из-за возможных конфликтов интересов с кремлевскими кураторами.

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