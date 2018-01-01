"Врач не смог в кресло сесть". В Киеве пациентов принимали пьяные медики: видео

На просьбу одеть перчатки для осмотра пьяный врач заявил: "Вон отсюда".

В Киеве пациентов принимали пьяные медики news24ua.com

В киевской больнице №4 Соломенского района медики принимали больных в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом рассказала мать больной 20-летней девушки, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В понедельник, 28 мая девушка с кровотечением обратилась в больницу. Как утверждает сама пациентка и ее мама, на просьбу одеть перчатки для осмотра пьяный врач заявил: "Вон отсюда".

Другой врач, по словам девушки, не мог даже в кресло сесть.

После этого на место инцидента вызвали полицию.

Руководство больницы пока что отказалось от комментариев, поскольку "не изучило ситуацию".

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове недавно открытый перинатальный центр построили с вопиющими нарушениями.

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