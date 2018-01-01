"Враг пользуется вавками в голове людей": Карпа объяснила, что делать с Донбассом

Вопрос реинтеграции как ветеранов АТО, так и переселенцев – наиболее насущный сейчас, считает писательница.

Карпа объяснила, что делать с Донбассом 1zoom.ru

Украина не должна отпускать Донбасс в "свободное плавание".

Такое мнение писательница, певица группы Qarpa и культурный дипломат Ирэна Карпа высказала во время чата на "Главреде".

"Мы уже упустили Донбасс однажды, махнув на него рукой, согласившись, что там живут какие-то другие украинцы, не из того теста слепленые", – напомнила она.

По ее убеждению, культурно интегрировать Донбасс надо было еще с начала независимости.

"Там жило немало очень прогрессивных людей, которые теперь переселились и раскрываются по-новому в Киеве и других городах. Я была на последнем фестивале "Изоляция" – до оккупации. Из этого завода теперь сделали тюрьму. Потом приходили сотни людей послушать украинских писателей. Жадно, вдохновенно. Был дефицит украинского контента, я это вижу по тому, что на все мои чтения в Донецке или Луганске приходило людей не меньше (а то и больше), чем во Львове или Киеве", – рассказала Карпа.

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По ее словам, уже даже когда ОГА была захвачена, 75% дончан были проукраинскими (статистические данные она приводит со слов самих дончан).

"Но момент был упущен… Что ж, теперь начнем все сначала. Инициативы есть. Например, фонд Сергея Жадана, занимающейся образованием, культурной реинтеграцией и тому подобное. Думаю, вопрос реинтеграции как ветеранов АТО, так и переселенцев – наиболее насущный сейчас", – считает писательница.

И резюмировала: "После окончания войны встанет вопрос реинтеграции жителей оккупированных территорий, и здесь важно вместо языка ненависти адаптировать-таки язык буддистов (о котором ранее на чате "Главреда" говорил лидер группы "ТИК", певец и общественный деятель Виктор Бронюк – ред.). Сочувствие, эмпатию, спокойный поиск и внедрение правильных решений. Враг пользуется вавками в голове людей – на них удобнее давить. Сгинут вавки – погибнет и враг".

Ранее лидер "ТіК" рассказал, как стоит относиться к идее "отрезать" Донбасс. Как считает музыкант, почву для начала донбасского конфликта много лет подряд удобряла российская телепропаганда.

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