"Враг УПА". Во Львове праворадикалы "размалевали" могилу советского диверсанта Кузнецова: фото

Могила воспетого советским агитпропом и кинематографом агента подвергается нападению далеко не впервые.

Члены националистической-праворадикальной организации "С14" облили краской могилу советского агента/диверсанта Николая Кузнецова, расположенную на Холме Славы во Львове.

Соответствующее сообщение и фото опубликовал помощник депутата Верховной Рады Сергей Мазур на своей странице в соцсети Facebook.

На снимках видно, что могилу облили красной и желтой краской и написали на ней "Кузнецов − враг УПА" и "Слава УПА", а также нанесли изображение малого украинского герба – тризубца.

Мазур также сообщил, что над могилой "поработали" участники "С14".

К слову, Николай Кузнецов во время Второй мировой войны как советский диверсант действовал под прикрытием офицера вермахта на оккупированной нацистами территории Украины. Как заявляют историки, он регулярно провоцировал карательные акции немцев против подпольщиков УПА и мирного населения. Согласно самой распространенной версии, Кузнецов погиб 9 марта 1944-го во время боя с отрядом УПА на территории современной Львовщины. Позднее посмертно ему присвоили звание "Герой Советского Союза".

Напомним, ранее, в начале лета нынешнего года, могилу Кузнецова на Холме Славы уже разрисовывали.

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