"Враги Украины не должны отпевать детей". Волонтер жестко высказался о трагедии в Запорожье

Волонтер высказал свое мнение относительно

Волонтер Мирослав Гай прокомментировал скандал, который разгорелся в Запорожье после того, как священник УПЦ Московского патриархата отказался отпевать трагически погибшего маленького мальчика

Он считает Российскую православную церковь — террористами, врагами Украины, которые не должны отпевать детей.

"Мне нечего сказать про всю последнею вахканалию с УМПЦ и РПЦ. Я ничего не писал об этом, потому как были более важные вопросы. Ну не захотели отпевать ребенка... И что? Делать из этого трагедию в современном государстве? Я считаю Российскую православную церковь — террористами. Врагами Украины. Православным Игилом. Почему мы страдаем, что они не отпели ребенка? Я, вообще, не хочу, чтобы детей отпевали террористы.

Пускай обряды проводят организации, не замешанные в терроризме", — написал он на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что "этими кадрами должны заниматься СБУ за: вывоз ценностей и остатков тел важных украинских деятелей за границу. Они же всю Лавру разворовали и даже снесли несколько памятников ЮНЕСКО!; за завоз российских террористов под видом паломников; за распространение антиукраинских материалов, призывам к терроризму, антисемитизму, убийству на религиозной почве и некрофилии. Не нужно искать повода запретить зло или противостоять злу. Нужно вызывать полицию и СБУ".

Напомним, 31 декабря 2017 года ребенок погиб, когда житель Запорожья решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна многоэтажки, упав на 2-летнего мальчика.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука заявил, что священник, который отказался отпевать погибшего мальчика, действовал согласно церковным канонам. Представители УПЦ МП называют УПЦ КП "раскольниками", поэтому не признают проведен теми обряд крещения и приобщения человека к церкви.

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