"Врассыпную, словно крысы". В Сети появилось видео атаки украинского беспилотника по боевикам

Непосредственно боевое столкновение произошло близ поселка Безыменное (Донецкая область).

Скриншот из видео facebook.com/artem.shevchenko.9

В интернет "залили" видеозапись атаки украинского дрона-"беспилотника" по укрепленным позициям террористов на Донбассе.

Видео опубликовал на своей странице в соцсети Facebook директор Департамента коммуникаций украинского МВД Артем Шевченко.

По его информации, в записи зафиксированы результаты работы ударного беспилотного летательного аппарата, который работает боеприпасами типа "ВОГ-17" по вражеским позициям "в полном соответствии с минскими договоренностями".

"Видно, как в траншеях, словно крысы, разбегаются солдаты противника", – написал Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на выставке в ОАЭ показали новый украинский беспилотник.

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