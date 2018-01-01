"Врассыпную, словно крысы". В Сети появилось видео атаки украинского беспилотника по боевикам

Непосредственно боевое столкновение произошло близ поселка Безыменное (Донецкая область).
Видео опубликовал на своей странице в соцсети Facebook директор Департамента коммуникаций украинского МВД Артем Шевченко.
По его информации, в записи зафиксированы результаты работы ударного беспилотного летательного аппарата, который работает боеприпасами типа "ВОГ-17" по вражеским позициям "в полном соответствии с минскими договоренностями".
"Видно, как в траншеях, словно крысы, разбегаются солдаты противника", – написал Шевченко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на выставке в ОАЭ показали новый украинский беспилотник.
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