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"Врассыпную, словно крысы". В Сети появилось видео атаки украинского беспилотника по боевикам

Сегодня, 11:06

Непосредственно боевое столкновение произошло близ поселка Безыменное (Донецкая область).

Атака беспилотника
Скриншот из видео facebook.com/artem.shevchenko.9
В интернет "залили" видеозапись атаки украинского дрона-"беспилотника" по укрепленным позициям террористов на Донбассе.

Видео опубликовал на своей странице в соцсети Facebook директор Департамента коммуникаций украинского МВД Артем Шевченко.

По его информации, в записи зафиксированы результаты работы ударного беспилотного летательного аппарата, который работает боеприпасами типа "ВОГ-17" по вражеским позициям "в полном соответствии с минскими договоренностями".

Атака беспилотника скрин
facebook.com/artem.shevchenko.9

"Видно, как в траншеях, словно крысы, разбегаются солдаты противника", – написал Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на выставке в ОАЭ показали новый украинский беспилотник.

 

 

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Теги:  
Украина, Донбасс, террористы, война, беспилотник, дрон, видео
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