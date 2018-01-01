Огонь из тяжелого вооружения, потери. В штабе АТО поделились плохими новостями с фронта

Вчера на востоке нашей страны противник десятки раз стрелял.

На Донбассе вчера террористы 36 раз стреляли, силы АТО понесли потери Reuters

В пятницу, 20 апреля, в зоне АТО на Донбассе террористы 36 раз обстреляли позиции украинских воинов, один наши боец погиб , а еще один — ранен.

В частности, боевики открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении противник из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" бил по позициям неподалеку Лебединского, выпустил по укреплениям 40 реактивных снарядов.

Под этим же населенным пунктом враг применил 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, из 122-мм артиллерии и 120 мм минометов боевики атаковали защитников Широкино и Водяного.

Также минометы калибром 120 мм злоумышленники использовали вблизи Новотроицкого, 82 мм минометы в районе Песков, Водяного и шахты "Бутовка". Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы били возле Гнутово, шахты "Бутовка", Водяного, Песков, Верхнеторецкого и Опытного.

На Луганском направлении из 122-мм артиллерии террористы обстреляли опорные пункты в районе Попасной, из 82-мм минометов и вооружения БМП били под Троицким, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — неподалеку Новгородского.

Вблизи Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов и снайперского оружия, в районе Крымского — из вооружения БМП, неподалеку Травневого — из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.

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