Огонь из тяжелого вооружения, потери. В штабе АТО поделились плохими новостями с фронта

Вчера на востоке нашей страны противник десятки раз стрелял.
В частности, боевики открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
На Донецком направлении противник из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" бил по позициям неподалеку Лебединского, выпустил по укреплениям 40 реактивных снарядов.
Под этим же населенным пунктом враг применил 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, из 122-мм артиллерии и 120 мм минометов боевики атаковали защитников Широкино и Водяного.
Также минометы калибром 120 мм злоумышленники использовали вблизи Новотроицкого, 82 мм минометы в районе Песков, Водяного и шахты "Бутовка". Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы били возле Гнутово, шахты "Бутовка", Водяного, Песков, Верхнеторецкого и Опытного.
На Луганском направлении из 122-мм артиллерии террористы обстреляли опорные пункты в районе Попасной, из 82-мм минометов и вооружения БМП били под Троицким, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — неподалеку Новгородского.
Вблизи Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов и снайперского оружия, в районе Крымского — из вооружения БМП, неподалеку Травневого — из крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.
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