"Все, что нужно было сделать - отвести Надю к врачу". Журналист дал оценку обвинениям Савченко в госперевороте

Слепленное под заказ обвинение нардепа в попытке свергнуть власть - постыдное зрелище, считает Вячеслав Чечило.

Из народного депутата Надежды Савченко слепили революционера, собравшегося устроить перевот, прекрасно зная, что ее стоит отвести к врачу.

Такое мнение высказал известный журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook, комментируя заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что нардеп собиралась уничтожить Раду гранатами и добивать выживших.

"Ситуация с Савченко – хороший показатель того, до каких низов мы докатились. Общество сначала делает психически больную женщину героем, потом под крики "ату" пытается ее растоптать. Все это время политики цинично используют Савченко для надувания собственных рейтингов, а спецслужбы, прекрасно понимая, кто перед ними, радостно повизгивая в предвкушении наград и званий, лепят на заказ окружения Порошенко постыдное дело о "государственном перевороте". Хотя все, что нужно было сделать, это отвести Надю к врачу. Отвратительное, постыдное зрелище", - написал Чечило.

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Ранее другой известный журналист Роман Скрыпин раскритиковал приглашение Надежды Савченко на ТВ-эфиры.