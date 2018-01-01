"Всех вас положим". Опубликовано видео разоружения добровольцев на Донбассе

Добровольцев на Донбассе разоружали со стрельбой.

Бойцы СБУ разоружили добровольцев ukr-online.com

В интернете опубликовано видео разоружения бойцами СБУ представителей одного из добровольческих батальонов.

"Не стрелять! Сейчас командиры договорятся, иначе всех вас здесь положим!" — крикнул доброволец вооруженным спецназовцам, приготовившимся к штурму. После этого слышны выстрелы, а затем на видео показан задержанный доброволец, которого силовики спрашивают, кто открыл огонь. Отметим, что на видео бойцы СБУ применяют силу в отношении задержанного, а его лицо разбито в кровь.

Как пишет "Страна" со ссылкой на представителей добробатов, речь идет, судя по всему, о разоружении подразделения Украинской добровольческой армии на Донбассе.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

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