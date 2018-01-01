Сегодня, 18:30 RSS

"Всем пох, едут мимо". В Сети появилось страшное видео последствий смертельного ДТП в Кривом Роге

Сегодня, 17:53

Строчка из старого стихотворения "Отряд не заметил потери бойца" в который раз оказалась актуальной до жути".

Кривой Рог ДТП
"УНИАН"
В Сети появилась новая видеозапись последствий недавнего жуткого дорожного-транспорного происшествия в Кривом Роге, в результате которого скончались девятеро людей.

Ролик на своей странице в Facebook обнародовал журналист Владислав Антонов.

"Кривой рог. Видео 21+. Всем пох... Еще нет ни скорой, ни спасателей. Все едут мимо. Никто не останавливается даже... Пока рядом перед носом умирают люди. У "Мазды" осматривают повреждения. Жесть", – написал он.

Скрин
facebook.com

(Внимание, видео содержит сцены, не рекомендуемые к просмотру несовершеннолетним)

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса

Позднее стали известны имена погибших в данном ДТП

После трагедии в Кривом Роге Кабмин поручил рассмотреть отмену желтого сигнала светофора. Правительство изучает целесообразность нововведения на украинских дорогах.

 

 
Теги:  
Кривой Рог, ДТП, смерти, видео, Facebook
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...