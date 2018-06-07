"Всерьез укрепляют силы". Генерал назвал новую цель россиян в Украине

Россия не оставляет идеи пробить коридор в Крым с Азова, отметил Романенко.

Россия попытается отыграть какие-то позиции по Азову, полагает генерал mir24.net

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко считает, что россияне попытаются отыграть какие-то позиции по Азову, потому что они там всерьез укрепляют свои силы.

В Азовское море стягиваются дополнительные силы — завозятся катера, сосредотачиваются войска, рассказал эксперт "Апострофу".

"Крымский мост стратегически улучшил обеспечение, но на аннексированном полуострове по-прежнему проблемы с водой. Если они могут поправить ситуацию с обеспечением Крыма электроэнергией, с поставками всего остального, то ситуация с водой со временем только усугубляется", — отметил собеседник.

По словам генерала, поэтому РФ не оставляет идеи "пробить коридор в Крым с Азова, осуществить военное и другое давление, чтобы все-таки дать воду с территории Украины на аннексированный полуостров".

Ранее военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что Азовское море занимает довольно важное место в целенаправленной стратегии России, оно имеет связующее положение между захваченным Крымом и неподконтрольной Украине частью Донбасса.

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