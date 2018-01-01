Вслед за Украиной кровавый снег выпал в Грузии. Эксперты назвали причину

Это природное явление не опасно ни для людей, ни для экологии, заверили синоптики.

Доцент кафедры ботаники и экологии "Донецкого национального университета" Андрей Сафонов рассказал, откуда взялся снег необычного цвета – от песчано-желтого до кроваво-красного – сначала в Украине, а в эту субботу и в Грузии.

Он подтвердил ранее озвученную теорию о "песчаном" происхождении таких осадков.

Утром 23 марта в южных районах Одесской области выпал снег необычного цвета — желтоватого, "ржавые" осадки изрядно напугали местных жителей. Позже снег исследовали в Дунайской гидрометобсерватории.

А 18 марта в Станично-Луганском районе Луганской области выпал снег необычного цвета — от бежевого до темно-коричневого.

"... в день осадков населением начали выдвигаться различные гипотезы происхождения цветовой гаммы на осадках", — отметили в "ЛНР".

В частности, "на временно оккупированных территориях распространено сообщение, что американским беспилотником якобы были распространены химтрейлы (легенда, согласно которой из пассажирских самолетов тайно распыляют какие-то химикаты — Ред.)".

Однако в итоге причиной изменения цвета назвали наличие в снеге песчаных примесей, которые были принесены сильными ветрами.

По словам Сафонова, снег необычного цвета выпадает в Украине не впервые. "В последний раз в 2016 году циклон Габи, ранее обрушивший песчаные бури на Италию, Хорватию, Черногорию и Грецию, достиг Украины. Тогда в Одессе вместе с дождем выпал песок из Сахары. Утром, после ночного дождя, многие одесские водители обнаружили на своих автомобилях странные следы, похожие на глину. Циклон принес осадки из Африканских пустынь и Аравийского полуострова. Никакой опасности для здоровья и сохранности имущества песок в дождевой воде не представляет", – рассказал Сафонов в комментарии "Комсомольской правде".

Как сообщал "Интерфакс", 24 марта из-за песчаных бурь в Северной Африке и в странах Ближнего Востока на горнолыжном курорте Годердзи в высокогорном грузинском регионе Аджария выпал красноватый снег.