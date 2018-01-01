Всмятку: на Днепропетровщине маршрутка влетела в грузовик, 13 человек ранены. Фото

Сам водитель микроавтобуса не пострадал.

В Каменском Днепропетровской области маршрутка протаранила грузовой автомобиль, пострадали 13 человек, включая троих детей.

Авария произошла на ул. Надднепрянской в Днепровском районе, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в Каменском отделе полиции, ДТП произошло около 16:00.

"Водитель микроавтобуса двигался по маршруту следования, внезапно почувствовал себя плохо и начал терять сознание. В результате не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине дороги грузовиком", – отмечается в сообщении.

В полиции уточнили, что 8 пассажиров автобуса были направлены в городскую больницу, пятеро – в травмпункт. При этом сам водитель микроавтобуса не пострадал.

Ранее в Днепропетровской области в результате столкновения грузовика и легковушки погибли трое. Еще три человека были травмированы.

Напомним, Порошенко не оценил юмор главы автодора Днепропетровщины о ремонте дорог. Президент отказался принимать извинения главы областного автодора Днепропетровской области.

При этом в сети высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, который в своем твиттере похвастался тем, что до конца года будут достроены первые 12 км автодороги Н-80, которая начинается в Борисполе проходит через Переяслав-Хмельницкий, Золотоношу, Градижск, Кременчуг, Верхнеднепровск, Каменское, Днепр и заканчивается в Запорожье.

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