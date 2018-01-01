Вспышка кори на Закарпатье: в селе заболели десятки детей

В больницу попали двое учеников школы Черной Тисы, отметили в Минздраве.
Двое заболевших госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении с легкой и средней тяжести формами течения болезни, говорится на сайте Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, первый случай заболевания корь в Черной Тисе был зарегистрирован в апреле 2018 года.
Напомним, в Украине в апреле была зафиксирована вспышка кори, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун говорила, что ее причиной является низкий охват вакцинации населения от болезни.
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