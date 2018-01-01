Встреча блогеров с Порошенко - образец эффективного информационного мероприятия

О встрече блогеров, но серьезно

Первый момент — якобы "секретность встречи и обсуждаемого", хотя это оксюморон, так как блогеры в обязательном порядке отписались о впечатлениях. Но якобы "секретность" сразу подогрела общественный интерес.

Второй момент — топтание по конченному ушлепку Олешко. Это и продлило, и резко усилило внимание к встрече. Что еще важнее: отмежевавшись от ушлепка, на контрасте остальные придворные блогеры становятся как бы более объективными и независимыми. Читающая публика начинает отчасти верить в то, что они пришли задать острые вопросы, даже покритиковать ПАПа. А он как бы готов критику выслушивать, то есть, такой себе сильный демократичный лидер, стремящийся исправлять ошибки. Хотя по предыдущему опыту знаю, что обычно такая встреча на 90% представляет собой монолог Порошенко с красочным описанием, как много он делает для сограждан и как мало они, неблагодарные, это ценят.

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Полагаю, что такое удачное информационное обеспечение встречи с ПАПом сложилось непроизвольно. Потому что в АП нет спецов, способных заранее придумать и реализовать такую схему.

Но в любом случае, предстоящие сражения в медийной сфере во время выборов будут очень жесткими и жаркими. И на этом о проблемах и успехах информационной канализации власти все.

Александр Кочетков, политический аналитик