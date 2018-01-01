"Вступал в ополчение сепаров". У Саакашвили назвали Бабченко "военным преступником"

Давид Сакварелидзе рассказал об участии Аркадия Бабченко в событиях в Грузии в 2008 году.

Аркадия Бабченко назвали "военным преступником" Скрин с видео

Российский журналист Аркадий Бабченко , который недавно стал участником спецоперации СБУ, является военным преступником, заявил соратник лидера партии и член политсовета "Руха Новых сил" Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе.

"Как очевидец и участник Русско-грузинской войны, будучи областным прокурором центральной Грузии, где собственно она и началась, я его считаю военным преступником. Тем, кто собирается заплатить нововылупленному патриоту Украины 50 тыс. USD за интервью, советую спросить куда он девал белую ленточку которую надел во Владикавказе вступая в ополчение сепаров. Тогда ему дали форму и белую повязку на рукав, которой он до сих пор гордится", — написал Сакварелидзе в Facebook.

Ранее соцсети возмутились расценками Бабченко за интервью.

Напомним, Бабченко написал гневный пост, в котором остро раскритиковал всех, кто поставил под сомнение правильность его сотрудничества в СБУ.

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