"Вступал в ополчение сепаров". У Саакашвили назвали Бабченко "военным преступником"

Давид Сакварелидзе рассказал об участии Аркадия Бабченко в событиях в Грузии в 2008 году.
"Как очевидец и участник Русско-грузинской войны, будучи областным прокурором центральной Грузии, где собственно она и началась, я его считаю военным преступником. Тем, кто собирается заплатить нововылупленному патриоту Украины 50 тыс. USD за интервью, советую спросить куда он девал белую ленточку которую надел во Владикавказе вступая в ополчение сепаров. Тогда ему дали форму и белую повязку на рукав, которой он до сих пор гордится", — написал Сакварелидзе в Facebook.
Ранее соцсети возмутились расценками Бабченко за интервью.
Напомним, Бабченко написал гневный пост, в котором остро раскритиковал всех, кто поставил под сомнение правильность его сотрудничества в СБУ.
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