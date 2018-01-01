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ВСУ получили обновленные мощные самолеты-истребители: фото, видео

Сегодня, 21:42

Модернизацию боевые летные машины прошли на заводе во Львове.

Истребитель МиГ
истребитель модели «МиГ-29МУ1» "Укроборонпром"
Военнослужащие ВСУ получили в свое распоряжение модернизированные истребители модели "МиГ-29МУ1".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы госконцерна "Укроборонпром". Согласно их данным, часть таких самолетов уже переданы на вооружение одной из частей ВСУ.

Модернизация истребителей прошла на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе. Самолеты получили более мощную радиолокационную станцию с системой спутниковой навигации. Кроме того, были расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния "МиГов", в том числе двигателя и ряда бортовых систем.

Модернизированные самолеты могут развивать скорость до 2450 километров в час. В перечень их, кроме автоматической пушки калибра 30 миллиметров, вошли ракеты типа "воздух-воздух", а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что выступление летчиков украинских ВВС поразило зрителей на британском авиасалоне.

 

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Теги:  
ВСУ, истребитель, МиГ, самолет, ремонт, модернизация
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