ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт Донбасса - Тымчук

Операция по установлению контроля над н/п прошла в конце июня.
Об этом в своем Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"По оперативным данным группы ИС, в конце июня с.г. ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы - населенного пункта Золотое-4", - говорится в сообщении.
Тымчук добавил, что во время спецоперации потерь со стороны украинских военных и мирного населения удалось избежать.
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Соблюдая режим тишины согласно договоренности о перемирии, достигнутой ТКГ, с 1 июля Вооруженные силы Украины в зоне операции Объединенных сил не отвечали на провокационные обстрелы пророссийских террористов.
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