ВСУ заинтересовались настроениями жителей юга России: стали известны подробности

Военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью.

ВСУ интересуют настроения жителей РФ Reuters

Вооруженные силы Украины решили провести социологическое исследование настроений населения юга России.

Соответствующий тендер для желающих выполнить этот заказ открыт на сайте госзакупок Prozorro.

Под кодом воинской части А4398, выступающей заказчиком тендера, работает 72-й головной Центр информационно-психологических операций сил специальных операций Украины.

Стоимость заказа составляет 1,6 млн грн (более 3,8 млн руб. по действующему курсу). Он должен быть выполнен в течение 105 дней после заключения договора.

Военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, степень их влияния на социально-политическую обстановку в регионе, а также каково их материальное положение. Исследователи должны также определить эффективность различных информационных каналов по работе с разными группами граждан.

Исполнитель должен провести не менее 20 дискуссий в фокус-группах и 2000 личных (face-to-face) интервью на дому у респондентов и сформировать аналитический отчет по результатам исследований.

Исследование должно пройти в пяти регионах России: Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и в аннексированном Крыму.

Необходимо выявить базовые социокультурные модели и ценностные установки ключевых целевых групп, сформировать перечень актуальных для этих групп тем. Определить социально-демографический портрет (пол, возраст, национальность, образование, религиозная принадлежность, профессия, материальное положение, семейный статус, место проживания и т. п.) основных целевых групп, а также показать их географическое распределение.

Также исследование должно показать степень удовлетворенности работой гражданской, политической и административной систем в регионах исследования (неправительственные организации, движения, партии, чиновники, президент), готовы ли они отстаивать свою позицию и участвовать в акциях протеста.

Военных также интересует степень общественной напряженности в регионах и ее причины. Исполнитель должен также выделить основные каналы коммуникации, предпочтительные для каждой целевой группы.

Работы должны быть выполнены с 15 июня по 1 октября 2018 года.

Напомним, генерал-командующий рассказал о главном отличии ООС от АТО на Донбассе.

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